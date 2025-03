Écoutez l'histoire de la musique haïtienne Kompa avec un DJ de l'Ohio

Haitians in the Heartland est le résultat de six mois de collaboration étroite entre le Eichelberger Center for Community Voices de WYSO et un groupe de résidents haïtiens de Springfield, dans l'Ohio, qui ont participé à une station de radio Internet à Springfield appelée New Diaspora Live .



Musique Kompa

Gerly Philidor a plus de 20 ans d'expérience en tant que DJ en Haïti et aux États-Unis. C'est un expert de la musique Kompa, un genre musical né en Haïti dans les années 1950 et qui mélange les rythmes africains, la musique de danse de salon européenne et la musique traditionnelle haïtienne. Dans cet épisode, Philidor partagera ses morceaux de musique Kompa préférés et discutera de l'évolution du genre au cours des 70 années passées.

Gerly Philidor: Le kompa, ou kompa direct, est bien plus qu'un simple genre musical: c'est le cœur battant de la culture haïtienne.

Depuis sa création en 1955 par Nemours Jean-Baptiste, il a transcendé les époques, les frontières et les générations pour devenir l'un des symboles les plus puissants de l'identité haïtienne.

Dans les années 1970, le Kompa a commencé à se répandre à l'international grâce à des groupes comme Tabou Combo et Skah-Shah qui ont modernisé le son tout en intégrant des influences funk et Carribean.

À partir des années 1980, des groupes comme Zenglen et System Band, dirigé par Isnard Douby, de regrettée mémoire, ont modernisé le Kompa avec des arrangements plus complexes et des sonorités sophistiquées.

Les années 2000 ont marqué l'ascension de groupes comme Karimi, T-Vice, Harmonic et tant d'autres qui ont mélangé les rites traditionnelles du Kompa avec des influences du R&B, Pop et Hip Hop.

Depuis 2015, une nouvelle génération redynamise le Kompa. Des artistes comme Joé Dwèt Filé et le groupe Enposib avec le succès comme Ba L on Byè ont introduit des éléments d'afrobeat et de trap dans le genre.

De Neumours Jean-Baptiste à Joé Dwèt Filé, le Kompa continue de refléter la résilience, l'innovation et la richesse culturelle d'Haïti. Ce voyage musical, vibrant et émotionnel ne montre aucun signe de ralentissement.

