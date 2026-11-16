WYSO Music On Demand provides your favorite locally-produced radio shows to stream for two weeks after they air! Listen to this episode of The Outside, hosted by Evan Miller:

The Outside - 11/15/26 Listen • 2:00:00

Playlist for Ep. 287, 11/15/26:

Aaron Dilloway - Supporting Actor (for Pieter & Phil)

(from No Skill Comedy Mind Reading) | Dais | Bandcamp

Huerta Ensamble - ∞ al vacío

(from S∞S) | Elevator Bath | Bandcamp

Sean McCann - Midnight Orchard

(from Bitter Sea 2008-2011) | Recital | Bandcamp

Pete Swanson & Ilyas Ahmed - Room of One

(from Things Left Unseen) | Geographic North | Bandcamp

Floating Points, Pharoah Sanders, & London Symphony Orchestra - Promises

(from Promises) | Luaka Bop | Bandcamp

Listen to Evan every Sunday night from 11 PM-1 AM on The Outside.