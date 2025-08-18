© 2025 WYSO
The Outside

The Outside - 8/17/25

By Evan Miller
Published August 18, 2025 at 3:54 PM EDT

WYSO Music On Demand provides your favorite locally-produced radio shows to stream for two weeks after they air! Listen to this episode of The Outside, hosted by Evan Miller:

The Outside - 8/17/25

Playlist for Ep. 227, 8/17/25:

Tony Conrad - Four Violins (1964)
(from Early Minimalism Volume One ) | Table of the Elements

Godspeed You! Black Emperor - Sleep
(from Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven) | Kranky | Bandcamp

Daniel Menche - Concrete Sines
(from Concrete Sines) | Self-released | Bandcamp

Godspeed You! Black Emperor - The Dead Flag Blues
(from F# A# ∞) | Kranky | Bandcamp

Listen to Evan every Sunday night from 11 PM-1 AM on The Outside.

Evan Miller
Evan Miller is a percussionist, lover of sound, and is probably buying too many cassette tapes online right now. Evan got his start in radio in 2012 at WWSU at Wright State University, where he was studying percussion performance. He followed through with both endeavors and eventually landed a lucrative dual career playing experimental music at home and abroad, and broadcasting those sounds to unsuspecting listeners Sunday nights on The Outside. Maintaining a connection to normal music, Evan also plays drums in bands around the area, and hosts WYSO's Midday Music show. When not doing something music-related, Evan is most likely listening to podcasts or watching food videos at home with his cat.
