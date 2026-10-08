Jimmy Leach Jazztet
Jimmy Leach Jazztet
Come spend Sunday evening with us at **The Hidden Gem Music Club** in Dayton from 6-8 p.m.
I’ll be leading the **Jimmy Leach Jazztet** through an evening of great jazz, swing, blues, Latin and familiar songs—from **Louis Armstrong and Ella Fitzgerald to Frank Sinatra, Chet Baker, Stevie Wonder, Billy Joel and more.
It’s a great room for live music, and we’d love to see some familiar faces—and meet some new ones!
🎶 **Jimmy Leach Jazztet**
Come have a drink, hear some great music, and make a night of it! Bradley Pangburn, guitar; Teddy Mechley, bass; Alex Merk, drums. Jimmy Leach, trumpet/voice.
The Hidden Gem Music Club
$10
06:00 PM - 08:00 PM on Sun, 11 Oct 2026
Artist Group Info
Jimmy Leach
jimmy@jimmyleach.com
The Hidden Gem Music Club
507 Miamisburg Centerville RdCenterville, Ohio 45459