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Photos: Local bands kick off night one of the 2026 Dayton Music Fest at three downtown venues

WYSO | By Ruthie Herman,
Juliet Fromholt
Published October 15, 2026 at 1:54 PM EDT
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
1 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_030.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
2 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_036.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
3 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_020.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
4 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_037.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
5 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_035.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
6 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_034.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
7 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_018.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
8 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_025.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
9 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_026.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
10 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_040.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
11 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_068.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
12 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_027.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
13 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_054.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Don Johnson performs with K. Carter at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
14 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_083.jpg
Don Johnson performs with K. Carter at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
15 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_069.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
16 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_057.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
17 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_041.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
18 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_043.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
19 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_094.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
20 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_080.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
21 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_046.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
22 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_090.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
23 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_085.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
24 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_056.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
25 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_047.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
26 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_078.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
27 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_087.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
28 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_086.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
29 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_061.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
30 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_051.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
31 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_075.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
32 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_100.jpg
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
33 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_074.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
34 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_076.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
35 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_048.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
36 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_067.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
37 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_102.jpg
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
38 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_099.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
39 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_066.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
40 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_088.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
41 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_059.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
42 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_058.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
43 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_002.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
44 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_070.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
45 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_016.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
46 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_017.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
47 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_003.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
48 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_029.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
49 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_015.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
50 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_001.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
51 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_004.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
52 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_010.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
53 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_014.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
54 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_039.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
55 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_011.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
56 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_006.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
57 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_007.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
58 of 58  — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_013.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO

The 2026 edition of Dayton Music Fest kicked off Friday, October 9 in downtown Dayton with live music at three local venues, Blind Bob's, Oregon Express and Yellow Cab Tavern.

Night one included performances from Human Cannonball, Socks, Los Lokos, Plaster, Catsteel, Better Anyway, K. Carter, ETM, Knavery and No Grave.

WYSO and Novaphonic music photographer Ruthie Herman was there to capture the evening.
Tags
Arts & Culture Music
Ruthie Herman
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Juliet Fromholt
Juliet Fromholt is proud to be music director at 91.3FM WYSO and Novaphonic.FM. Juliet began volunteering at WYSO while working at WWSU, the student station at her alma mater, Wright State University. After joining the station staff in 2009, Juliet developed WYSO’s digital and social media strategy. She moved into the music director role in 2021, and in 2024, oversaw the launch of Novaphonic.FM, a 24/7 music channel curated by the WYSO team, available streaming and on WYSO HD-2.
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