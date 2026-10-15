Photos: Local bands kick off night one of the 2026 Dayton Music Fest at three downtown venues
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Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
4 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_037.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
5 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_035.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
9 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_026.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
10 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_040.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
11 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_068.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
12 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_027.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
13 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_054.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Don Johnson performs with K. Carter at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
15 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_069.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
16 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_057.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
17 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_041.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
18 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_043.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
19 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_094.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
20 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_080.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
21 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_046.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
22 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_090.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
23 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_085.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
24 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_056.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
25 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_047.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
26 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_078.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
27 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_087.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
28 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_086.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
29 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_061.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
30 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_051.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
31 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_075.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
32 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_100.jpg
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
33 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_074.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
34 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_076.jpg
K. Carter performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
35 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_048.jpg
Catsteel performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
36 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_067.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
37 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_102.jpg
No Grave performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
38 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_099.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
39 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_066.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
40 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_088.jpg
Knavery performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
41 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_059.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
42 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_058.jpg
ETM performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
43 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_002.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
44 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_070.jpg
Better Anyway performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
45 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_016.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
46 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_017.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
47 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_003.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
48 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_029.jpg
Plaster performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
49 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_015.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
50 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_001.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
51 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_004.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
52 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_010.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
53 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_014.jpg
Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
54 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_039.jpg
Los Lokos performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
55 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_011.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
56 of 58 — 10-9-2026 Dayton Music Fest Day 1/20261009_DMFday1_Herman_006.jpg
Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Human Cannonball performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Socks performs at Dayton Music Fest on Friday, October 9, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
The 2026 edition of Dayton Music Fest kicked off Friday, October 9 in downtown Dayton with live music at three local venues, Blind Bob's, Oregon Express and Yellow Cab Tavern.
Night one included performances from Human Cannonball, Socks, Los Lokos, Plaster, Catsteel, Better Anyway, K. Carter, ETM, Knavery and No Grave.
WYSO and Novaphonic music photographer Ruthie Herman was there to capture the evening.