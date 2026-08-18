The Outside - 8/9/26
The audio for this episode has expired. Check the WYSO Music On Demand page for the most current available episodes.
Playlist for Ep. 266, 8/9/26:
Daniel Rizer - Side A
(from Thoughtlessness) | Together Tapes
Apologist - Michael Jordan Steakhouse / Marquee / Locker Room / Pyrotechnics / A Car Can Reverse
(from Dead End) | Fusty C***
Ploughshare - Amerinoid
(from Wasps Among The Honeypots) | Fusty C***
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Live from The Outside Presents, 12/6/25
"Rock and Roll's The Gateway"
(Part 1)
Swisher
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Fumio Kosakai - ‘暖かい庭’ (Warm Garden)
(from The Warm Garden) | Skeleton Dust | Bandcamp
Listen to Evan every Sunday night from 11 PM-1 AM on The Outside.