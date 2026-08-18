The Outside - 8/9/26

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Playlist for Ep. 266, 8/9/26:

Daniel Rizer - Side A

(from Thoughtlessness) | Together Tapes

Apologist - Michael Jordan Steakhouse / Marquee / Locker Room / Pyrotechnics / A Car Can Reverse

(from Dead End) | Fusty C***

Ploughshare - Amerinoid

(from Wasps Among The Honeypots) | Fusty C***

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Live from The Outside Presents, 12/6/25

"Rock and Roll's The Gateway"

(Part 1)

Swisher

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Fumio Kosakai - ‘暖かい庭’ (Warm Garden)

(from The Warm Garden) | Skeleton Dust | Bandcamp

Listen to Evan every Sunday night from 11 PM-1 AM on The Outside.