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The Outside

The Outside - 8/9/26

By Evan Miller
Published August 10, 2026 at 12:43 PM EDT

The audio for this episode has expired. Check the WYSO Music On Demand page for the most current available episodes.

Playlist for Ep. 266, 8/9/26:

Daniel Rizer - Side A
(from Thoughtlessness) | Together Tapes

Apologist - Michael Jordan Steakhouse / Marquee / Locker Room / Pyrotechnics / A Car Can Reverse
(from Dead End) | Fusty C***

Ploughshare - Amerinoid
(from Wasps Among The Honeypots) | Fusty C***

——
Live from The Outside Presents, 12/6/25
"Rock and Roll's The Gateway"

(Part 1)

Swisher

——

Fumio Kosakai - ‘暖かい庭’ (Warm Garden)
(from The Warm Garden) | Skeleton Dust | Bandcamp

Listen to Evan every Sunday night from 11 PM-1 AM on The Outside.

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Evan Miller
Evan Miller is a musician, curator, and radio person based in Yellow Springs. With roots studying percussion at Wright State University and cutting his radio teeth at WWSU, he is currently Assistant Music Director and host of Midday Music and The Outside at 91.3 WYSO and Novaphonic.FM. Outside of radio, you can find Evan regularly playing in several bands in the area, booking/curating shows including The Outside Presents experimental series in Yellow Springs, snooping around area record stores, and spoiling his cat Nova (Novaphonic's animal mascot!).
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