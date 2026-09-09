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Live Music at Wagner Subaru Outdoor Experience curated by WYSO!

Live Music at Wagner Subaru Outdoor Experience curated by WYSO!

SATURDAY - OCTOBER 3
11:45am – 1:05pm Alec Snead
1:30pm – 3:00pm Porcupette
3:25pm – 4:45pm TINO
5:10pm – 6:30pm The Boxcar Suite
6:55pm – 8:15pm Khrys Blank
8:40pm – 10:00pm Ernie Johnson From Detroit

SUNDAY - OCTOBER 4
11:45am – 1:05pm Midwestern Mrs
1:35pm – 2:55pm Smug Brothers
3:25pm – 4:45pm Possum Creek Ramblers

Learn more about Wagner Subaru Outdoor Experience at: outdoorx.metroparks.org

Eastwood MetroPark
Free
11:00 AM - 10:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Eastwood MetroPark
1385 Harshman Rd
Dayton, Ohio 45431
https://www.metroparks.org/places-to-go/eastwood/