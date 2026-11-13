Midday Music: Novaphonic's 2nd Birthday Eve - 11/13/26
WYSO Music On Demand provides your favorite locally-produced radio shows to stream for two weeks after they air! Listen to this episode of Midday Music, hosted by Evan Miller and Barry Leonhard:
Midday Music: Novaphonic's 2nd Birthday Eve - 11/13/26
Happy 2nd birthday to Novaphonic.fm! (Born on November 14, 2024)
For a detailed playlist, visit the show's program page or our playlist search page.
Listen to Evan every weekday from 11 AM-2 PM on Midday Music.