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Midday Music

Midday Music: Novaphonic's 2nd Birthday Eve - 11/13/26

By Evan Miller,
Barry Leonhard
Published November 13, 2026 at 4:11 PM EST

WYSO Music On Demand provides your favorite locally-produced radio shows to stream for two weeks after they air! Listen to this episode of Midday Music, hosted by Evan Miller and Barry Leonhard:

Midday Music: Novaphonic's 2nd Birthday Eve - 11/13/26

Happy 2nd birthday to Novaphonic.fm! (Born on November 14, 2024)

For a detailed playlist, visit the show's program page or our playlist search page.

Listen to Evan every weekday from 11 AM-2 PM on Midday Music.

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Midday Music WYSO Music On Demand
Evan Miller
Evan Miller is a musician, curator, and radio person based in Yellow Springs. With roots studying percussion at Wright State University and cutting his radio teeth at WWSU, he is currently Assistant Music Director and host of Midday Music and The Outside at 91.3 WYSO and Novaphonic.FM. Outside of radio, you can find Evan regularly playing in several bands in the area, booking/curating shows including The Outside Presents experimental series in Yellow Springs, snooping around area record stores, and spoiling his cat Nova (Novaphonic's animal mascot!).
See stories by Evan Miller
Barry Leonhard
Born in 1998 and raised in Clark County, Ohio, Barry spent his childhood skateboarding and playing instruments. Around 2012 when dubstep and EDM hit a peak, he came upon electronic music and DJing for the first time. After years of progression and digging through the internet he came to learn the origin of it all: house and techno. Then amongst the corn fields of Ohio he encountered a thriving community of the Midwest rave scene. A journey through dancefloors and turntables has developed his keen ear for blistering techno and colorful, exciting dance music.
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