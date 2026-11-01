Greene County Chapter Ohio Genealogical Society, November Meeting
Greene County Chapter Ohio Genealogical Society, November Meeting
The November meeting of the Society will focus on Revolutionary War veterans. Six members will share stories of their Revolutionary War Ancestors. Saturday, November 7th, 1:30 PM, at the Greene County Media Room, 541 Ledbetter Rd. Xenia. Knock on the side door as we are no longer allowed to leave the door ajar. You need not be a member to attend.
Greene County Media Room
01:30 PM - 11:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Greene County Chapter Ohio Genealogical Society
9377679487
diananel@gmail.com
Artist Group Info
diananel@gmail.com
Greene County Media Room
541 Ledbetter RdXenia, Ohio 45385