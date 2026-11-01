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Greene County Chapter Ohio Genealogical Society, November Meeting

Greene County Chapter Ohio Genealogical Society, November Meeting

The November meeting of the Society will focus on Revolutionary War veterans. Six members will share stories of their Revolutionary War Ancestors. Saturday, November 7th, 1:30 PM, at the Greene County Media Room, 541 Ledbetter Rd. Xenia. Knock on the side door as we are no longer allowed to leave the door ajar. You need not be a member to attend.

Greene County Media Room
01:30 PM - 11:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Greene County Chapter Ohio Genealogical Society
9377679487
diananel@gmail.com
https://www.greenecountyogs.com/

Artist Group Info

diananel@gmail.com
Greene County Media Room
541 Ledbetter Rd
Xenia, Ohio 45385