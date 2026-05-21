Gem City Queer Fest
Gem City Queer Fest
Join us for the inaugural Gem City Queer Fest! Inspired by Lady Fest to expand into a more inclusive space, we are set to raise money for Have A Gay Day! We will have live music, vendors, and resources!
When: Saturday, May 23rd, 2026
Where: Yellow Cab Tavern
Doors open: 7p
First set: 7:30p.
Tickets: $10
*All ages event*
Featuring music from:
Knavery
Never Try
Luke Hummel
Kyleen Downes
Saving Them
Emmalea Deal & the Hot
Mess
Davin Tackett
!PUFF!
We hope you’ll join us for this event and bring some much needed support for our Gem City queer community.
Yellow Cab Tavern
07:00 PM - 11:59 PM on Sat, 23 May 2026
Yellow Cab Tavern
700 E 4th StDayton, Ohio 45402
937-424-3870
yellowcabtavern@gmail.com