Crossroads Railroad Club Annual Open House
Crossroads Railroad Club Annual Open House
Crossroads Railroad Club invites the community to a FREE Open House November 14, 11 AM–5 PM, and November 15, 1–4 PM, at 304 N. Dixie Dr., Vandalia, OH 45377. See the club’s HO scale railroad in operation along with N scale display layouts while the main N scale layout is under reconstruction. Kids are welcome, refreshments will be available, and admission is free.
Crossroads Railroad Club
01:00 PM - 04:00 PM, every day through Nov 15, 2026.
Event Supported By
See venue information.
Crossroads Railroad Club
304 N Dixie DrVandalia, Ohio 45377
info@crossroadsrr.com