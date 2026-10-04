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Crossroads Railroad Club Annual Open House

Crossroads Railroad Club Annual Open House

Crossroads Railroad Club invites the community to a FREE Open House November 14, 11 AM–5 PM, and November 15, 1–4 PM, at 304 N. Dixie Dr., Vandalia, OH 45377. See the club’s HO scale railroad in operation along with N scale display layouts while the main N scale layout is under reconstruction. Kids are welcome, refreshments will be available, and admission is free.

Crossroads Railroad Club
01:00 PM - 04:00 PM, every day through Nov 15, 2026.

Event Supported By

See venue information.
Crossroads Railroad Club
304 N Dixie Dr
Vandalia, Ohio 45377
info@crossroadsrr.com
https://www.crossroadsrr.com/