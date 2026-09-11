Cincinnati String Project Fundraiser
Cincinnati String Project Fundraiser
Join Cincinnati String Project for an evening of live music at Clifton Cultural Arts Center on Saturday, September 19 from 6–8 p.m. The program brings together classical, folk and pop, offering a fresh and accessible take on chamber music in one of Cincinnati’s favorite neighborhood arts spaces.
The concert also supports a great local cause. Proceeds benefit Cincinnati String Project’s free music education program in Title I schools, helping more young people across Cincinnati experience the joy and opportunity of making music. Tickets are $20.
Clifton Cultural Arts Center
20.00
06:00 AM - 08:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Event Supported By
Cincinnati String Project
5317209448
erica@cincinnatistringproject.org
Clifton Cultural Arts Center
3412 Clifton AvenueCincinnati, Ohio 45220
(513) 497-2860
info@cliftonculturalarts.org