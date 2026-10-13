Trans Summit 2026
Trans Summit 2026
Everyone is welcome at this educational, inspirational, and celebrational summit. Our keynote speaker this year is George M. Johnson. Expert-led workshops on how to alter clothing, train your voice, change your legal name, research trans history, track relevant legislation, an be a better ally. Includes free lunch, Sundance-winning documentary film screening, and a performance by the Dayton Gay Men's Chorus.
Dayton Metro Library-Main
10:00 AM - 06:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
Dayton Metro Library
937-463-2665
cwoodruff@daytonmetrolibrary.org
Artist Group Info
jostrum@daytonmetrolibrary.org
Dayton Metro Library-Main
215 East Third StreetDayton, Ohio 45402
937-463-2665