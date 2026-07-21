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Saturday Meal Distribution

Saturday Meal Distribution

City of Victory Deliverance Church in partnership with Miami Valley Meals, hosts a monthly 4th Saturday Community Meal Distribution in Trotwood, OH. This ongoing outreach provides free prepared meals to individuals and families experiencing food insecurity across the Miami Valley.

City of Victory Deliverance Church
10:00 AM - 12:00 PM, every month on Saturday through May 26, 2029.

Event Supported By

City of Victory Deliverance Church
937-699-6876
cityofvictoryhd@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093685696425
City of Victory Deliverance Church
489 S Broadway St
Trotwood , Ohio 45426
937-699-6876
cityofvictoryhd@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093685696425