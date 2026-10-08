Halloween Jam at Belmont Billiards
Halloween Jam at Belmont Billiards
Wild Halloween starts October 30th, Friday Night
THE FOTONS PRESENT VOL 2 HALLOWEEN JAM
AT BELMONT BILLIARDS!
Belmont Billiards Costume Ohio Rock Show
Doors at 7!
Show Time 8 O’Clock!
See crazy sexy Indie Rock Scenes from
TEAM VOID
LOS LOKOS
BEACHKITTY
THE FOTONS
M ROSS PERKINS
W/ INTERACTIVE ART BY CALLISTA DILLON!
COSTUMES ARE ENCOURAGED!
Belmont Billiards
$10
08:00 PM - 11:59 PM on Fri, 30 Oct 2026
Belmont Billiards
820 Watervliet AveDayton, Ohio 45420