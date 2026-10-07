DAYTON MUSIC FEST 2026 IS OCTOBER 9 & 10

A multi-genre multi-venue showcase of Dayton artists!

$10 per venue per day

$15 all venues per day

$25 all venues both days

ALL TICKET SALES AT THE DOOR AT ALL VENUES

CASH PREFERED, CARD ACCEPTED (surcharge may apply)

LOCATIONS

Blind Bob's (doors at 8pm, 21+)

Yellow Cab Tavern (doors at 7pm 16+, under 16 with guardian)

Oregon Express (doors at 7pm Friday, 6:30 Saturday, 16+, under 16 with guardian)

SCHEDULE AND BAND INFORMATION AT DAYTONMUSICFEST.COM

FEATURING:



Irby Ray

Rap Campp

Too Pretty

Human Cannonball

Fancy Feast

Socks

K. Carter

Kunt Pills

Plaster

Los Lokos

Knavery

The Bruins

ETM

A While After

Better Anyway

J-Tolb

St. James

Collision Theory

No Grave

Catsteel

Paid Leave

SPONORED BY

@937stagefront

Dayton Real Estate Crush (Glass House Realty Group)

Canal Street Arcade and Deli

Omega Music

WYSO

Novaphonic FM

