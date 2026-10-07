Dayton Music Fest
Dayton Music Fest
DAYTON MUSIC FEST 2026 IS OCTOBER 9 & 10
A multi-genre multi-venue showcase of Dayton artists!
$10 per venue per day
$15 all venues per day
$25 all venues both days
ALL TICKET SALES AT THE DOOR AT ALL VENUES
CASH PREFERED, CARD ACCEPTED (surcharge may apply)
LOCATIONS
Blind Bob's (doors at 8pm, 21+)
Yellow Cab Tavern (doors at 7pm 16+, under 16 with guardian)
Oregon Express (doors at 7pm Friday, 6:30 Saturday, 16+, under 16 with guardian)
SCHEDULE AND BAND INFORMATION AT DAYTONMUSICFEST.COM
FEATURING:
- Irby Ray
- Rap Campp
- Too Pretty
- Human Cannonball
- Fancy Feast
- Socks
- K. Carter
- Kunt Pills
- Plaster
- Los Lokos
- Knavery
- The Bruins
- ETM
- A While After
- Better Anyway
- J-Tolb
- St. James
- Collision Theory
- No Grave
- Catsteel
- Paid Leave
SPONORED BY
@937stagefront
Dayton Real Estate Crush (Glass House Realty Group)
Canal Street Arcade and Deli
Omega Music
WYSO
Novaphonic FM
Yellow Cab Tavern, Blind Bob's and the Oregon Express
07:00 PM - 11:59 PM, every day through Oct 11, 2026.
Yellow Cab Tavern, Blind Bob's and the Oregon Express