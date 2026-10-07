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Dayton Music Fest

Dayton Music Fest

DAYTON MUSIC FEST 2026 IS OCTOBER 9 & 10

A multi-genre multi-venue showcase of Dayton artists!
$10 per venue per day
$15 all venues per day
$25 all venues both days

ALL TICKET SALES AT THE DOOR AT ALL VENUES

CASH PREFERED, CARD ACCEPTED (surcharge may apply)

LOCATIONS
Blind Bob's (doors at 8pm, 21+)
Yellow Cab Tavern (doors at 7pm 16+, under 16 with guardian)
Oregon Express (doors at 7pm Friday, 6:30 Saturday, 16+, under 16 with guardian)

SCHEDULE AND BAND INFORMATION AT DAYTONMUSICFEST.COM

FEATURING:

  • Irby Ray
  • Rap Campp
  • Too Pretty
  • Human Cannonball
  • Fancy Feast
  • Socks
  • K. Carter
  • Kunt Pills
  • Plaster
  • Los Lokos
  • Knavery
  • The Bruins
  • ETM
  • A While After
  • Better Anyway
  • J-Tolb
  • St. James
  • Collision Theory
  • No Grave
  • Catsteel
  • Paid Leave

SPONORED BY

@937stagefront
Dayton Real Estate Crush (Glass House Realty Group)
Canal Street Arcade and Deli
Omega Music
WYSO
Novaphonic FM

Yellow Cab Tavern, Blind Bob's and the Oregon Express
07:00 PM - 11:59 PM, every day through Oct 11, 2026.
Get Tickets
Yellow Cab Tavern, Blind Bob's and the Oregon Express