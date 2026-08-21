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America 250 Thursday night " Kip Wagner, Miamisburg's Treasure Hunter " Miamisburg Historical Society

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America 250 Thursday night " Kip Wagner, Miamisburg's Treasure Hunter " Miamisburg Historical Society

Interesting Facts and personal information being told about personal experiences with Kip and his family. Possibly some artifacts.

Miamisburg History Museum
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 27 Aug 2026

Event Supported By

Miamisburg Historical Society
9378595000
MHSociety@historicalmiamisburg.org
historicalmiamisburg.org

Artist Group Info

Kip Wagner presented by John Warrington
MHSociety@historicalmiamisburg.org
Miamisburg Historical Society
Miamisburg History Museum
35 South Fifth street
Miamisburg , Ohio 45342
9373440415
greg.powell@historicalmiamisburg.org
historicalmiamisburg.org