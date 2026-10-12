Photos: Live music and outdoor adventure at the 2026 Wagner Subaru Outdoor Experience
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Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Ruthie Herman/WYSO
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Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
8 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_091.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
9 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_046.jpg
Attendees try kayaking at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
10 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_085.jpg
Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
12 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_118.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
13 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_124.jpg
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
14 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_125.jpg
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
15 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_130.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
16 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_119.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
17 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_041.jpg
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
18 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_069.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
19 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_108.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
20 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_121.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
21 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_054.jpg
Ruthie Herman/WYSO
22 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_109.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
23 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_095.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
24 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_106.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
25 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_097.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
26 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_081.jpg
BMX Stunt Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
27 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_136.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
28 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_025.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
29 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_031.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
30 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_018.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
31 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_153.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
32 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_147.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
33 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_026.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
34 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_022.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
35 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_146.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
36 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_036.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
37 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_155.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
38 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_140.jpg
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
39 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_154.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
40 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_008.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
41 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_034.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
42 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_169.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
43 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_170.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
44 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_164.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
45 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_166.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
46 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_010.jpg
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
47 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_167.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
48 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_012.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
49 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_003.jpg
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
50 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_177.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
51 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_176.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
52 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_162.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
53 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_016.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
54 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_028.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
55 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_148.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
56 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_174.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
57 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_015.jpg
Mountain bike stunt during the Chris Clark Bike Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
58 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_149.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
59 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_099.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
60 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_113.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
61 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_112.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
62 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_104.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
63 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_098.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
64 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_138.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
65 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_073.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
66 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_064.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
67 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_049.jpg
Ruthie Herman/WYSO
68 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_101.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
69 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_074.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
70 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_115.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
71 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_048.jpg
Ruthie Herman/WYSO
72 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_088.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
73 of 75 — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_077.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
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Ruthie Herman/WYSO
The 2026 Wagner Subaru Outdoor Experience took place October 3 and 4 at the Eastwood MetroPark. The event, which is produced by Five Rivers MetroParks, celebrates the outdoors with demonstrations, exhibitions and live music, curated by WYSO.
Performers included: Alec Snead, Porcupette, TINO, The Boxcar Suite, Khrys Blank, Ernie Johnson From Detroit, Midwestern Mrs, Smug Brothers and Possum Creek Ramblers.
WYSO music photographer Ruthie Herman captured both days of the event.