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Photos: Live music and outdoor adventure at the 2026 Wagner Subaru Outdoor Experience

WYSO | By Ruthie Herman,
Juliet Fromholt
Published October 12, 2026 at 12:41 PM EDT
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
1 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_122.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
2 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_107.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
3 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_126.jpg
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
4 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_053.jpg
Ruthie Herman/WYSO
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
5 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_132.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
6 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_084.jpg
Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
7 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_133.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
8 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_091.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees try kayaking at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
9 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_046.jpg
Attendees try kayaking at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
10 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_085.jpg
Boatercross SUPcross competitors launch off the ramp at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
11 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_044.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
12 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_118.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
13 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_124.jpg
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
14 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_125.jpg
Attendees during Ernie Johnson From Detroit's performance at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
15 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_130.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
16 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_119.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
17 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_041.jpg
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
18 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_069.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
19 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_108.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
20 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_121.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
21 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_054.jpg
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
22 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_109.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
23 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_095.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
24 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_106.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
25 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_097.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
BMX Stunt Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
26 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_081.jpg
BMX Stunt Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
27 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_136.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
28 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_025.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
29 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_031.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
30 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_018.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
31 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_153.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
32 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_147.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
33 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_026.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
34 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_022.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
35 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_146.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
36 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_036.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
37 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_155.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
38 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_140.jpg
Animal embassador at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
39 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_154.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
40 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_008.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
41 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_034.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
42 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_169.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
43 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_170.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
44 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_164.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
45 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_166.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
46 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_010.jpg
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
47 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_167.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
48 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_012.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
49 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_003.jpg
Alec Snead performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
50 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_177.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
51 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_176.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
52 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_162.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
53 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_016.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
54 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_028.jpg
Porcupette performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
55 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_148.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
56 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_174.jpg
Possum Creek Ramblers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Mountain bike stunt during the Chris Clark Bike Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
57 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_015.jpg
Mountain bike stunt during the Chris Clark Bike Show at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
58 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_149.jpg
Smug Brothers performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
59 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_099.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
60 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_113.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
61 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_112.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
62 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_104.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
63 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_098.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
64 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_138.jpg
Midwestern Mrs performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 4, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
65 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_073.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
66 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_064.jpg
Attendees at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
67 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_049.jpg
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
68 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_101.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
69 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_074.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
70 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_115.jpg
Ernie Johnson From Detroit performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
71 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_048.jpg
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
72 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_088.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
73 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_077.jpg
The Boxcar Suite performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
74 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_089.jpg
Khrys Blank performs at the Wagner Subaru Outdoor Experience on October 3, 2026.
Ruthie Herman/WYSO
75 of 75  — 10-2026 Outdoor X/OutdoorX_2026_062.jpg
Ruthie Herman/WYSO

The 2026 Wagner Subaru Outdoor Experience took place October 3 and 4 at the Eastwood MetroPark. The event, which is produced by Five Rivers MetroParks, celebrates the outdoors with demonstrations, exhibitions and live music, curated by WYSO.

Performers included: Alec Snead, Porcupette, TINO, The Boxcar Suite, Khrys Blank, Ernie Johnson From Detroit, Midwestern Mrs, Smug Brothers and Possum Creek Ramblers.

WYSO music photographer Ruthie Herman captured both days of the event.

Tags
Arts & Culture Music
Ruthie Herman
See stories by Ruthie Herman
Juliet Fromholt
Juliet Fromholt is proud to be music director at 91.3FM WYSO and Novaphonic.FM. Juliet began volunteering at WYSO while working at WWSU, the student station at her alma mater, Wright State University. After joining the station staff in 2009, Juliet developed WYSO’s digital and social media strategy. She moved into the music director role in 2021, and in 2024, oversaw the launch of Novaphonic.FM, a 24/7 music channel curated by the WYSO team, available streaming and on WYSO HD-2.
See stories by Juliet Fromholt