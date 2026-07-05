Team Void Release + Listening Party and Team Void Performance at the Barrel House
Team Void Release + Listening Party and Team Void Performance at the Barrel House
THE MIGHTY TEAM VOID MAKING THE HITS... CD RELEASE PARTY AT THE BARREL HOUSE!
DOWNTOWN DAYTON LUCHA ROCK-N-ROLL RIGHT HERE-
TEAM VOID EST 2008
COME OUT TO THE BARREL HOUSE SATURDAY JULY 25TH
8PM 1ST LISTENING PARTY
9PM LIVE PERFORMANCE BY TEAM VOID ON THE BACK PATIO
10PM LISTENING PARTY ROUND TWO
FREE SHOW
BARREL HOUSE IS THE PLACE
PICK UP YOUR CD!
(12" VINYL IS ON ORDER AND WILL BE AROUND BY HALLOWEEN 2026!!! STAY TUNED.......!)
TEAM VOID LUCHAS,
EL MUERTO XXX INFINITY *8 CRUZADO + JOHNNY X
SEE THE BAND MEMBERS!
CHECK OUT THE BOSS CD - 10 LUCHA HITS~! ...AND HAVE FUN
BIG DAYTON TRIBE UP:
TODO Y NADA ENTERTAINMENT
DAYTON LOVES RECORDS!
DAYTON SOUND STUDIOS!
ARTWORK BY AARON BAUER!
PARTY SPOT AT THE BARREL HOUSE!!!!
COME OUT TO ENJOY AN EVENING WITH THE MIGHTY TEAM VOID, GraveDiggers!