SideShow 19
SideShow 19
Join us for Sideshow 19! Featuring music, art, vendors and more!
June 12th and 13th
All ages
Free!!
Artists:
Holly Wyss
Misty Bankhead
Ben Herman
Rebecca Rowley
Daniel Hood
Ariel White
Josh Baskin
Samantha Farkas
DJ Justice
Natasha Underwood
Emma Abernathy
Steven Wuebker
Music Lineup:
Friday June 12
6-6:40pm Daddy & The Bandit
7-7:40pm The Working Poor
8-8:40pm Choice Words
9-9:40pm Rude Scholar
10-10:40pm The Special Dark
11-11:40pm Cymatic
12-1am ElectroCult Circus
Saturday June 13
5-5:40pm Keowee Reload
6-6:40pm Intergalactic Space Force
7-7:40pm T. Kao
8-8:40pm Dayton Poetry Slam
9-9:40pm Sad Box
10-10:40pm She's Deadly
11-11:40pm Mayliner
12-1am Paid Leave
Yellow Cab Tavern
Free
06:00 PM - 11:59 PM on Fri, 12 Jun 2026
Yellow Cab Tavern
700 E 4th StDayton, Ohio 45402
937-424-3870
yellowcabtavern@gmail.com