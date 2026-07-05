Frank Moravcik Band with FREE dance lessons!

Playing favorite ballroom selections for your dancing pleasure!

Sunday: November 8, 2026

2–2:45 Free Beginner Dance Lesson

3 - 7pm

American Czech Slovak Club

922 Valley Street, Dayton OH

$14 Members, $15 non-Members

Includes: Beer * Wine * Soft Drinks * Snacks

(Food Available)

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Call: 937-222-9771 Leave Message

Email: reservations1@accdayton.com

www.accdayton.com