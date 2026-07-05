Frank Moravcik Band **with FREE dance lessons**
Frank Moravcik Band **with FREE dance lessons**
Frank Moravcik Band with FREE dance lessons!
Playing favorite ballroom selections for your dancing pleasure!
Sunday: November 8, 2026
2–2:45 Free Beginner Dance Lesson
3 - 7pm
American Czech Slovak Club
922 Valley Street, Dayton OH
$14 Members, $15 non-Members
Includes: Beer * Wine * Soft Drinks * Snacks
(Food Available)
Reservations Recommended
Call: 937-222-9771 Leave Message
Email: reservations1@accdayton.com
www.accdayton.com
American Czechoslovakian Club
03:00 PM - 11:59 PM on Sun, 8 Nov 2026
Artist Group Info
brennan1716@sbcglobal.net
American Czechoslovakian Club
922 Valley StDayton, Ohio 45404
937-287-4275
bestdressedgeese@yahoo.com