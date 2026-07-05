Czech-Slovak New Year's Eve Dance w/ Frank Moravcik
Czech-Slovak New Year's Eve Dance w/ Frank Moravcik
Czech-Slovak New Year’s Eve Dance
Frank Moravcik Band
We are celebrating New Year on Czech Slovak Time 6:00 pm!!.
Champagne toast will be at 6:00 pm!
Social Hour, Appetizers: 2 – 3pm
Dancing: 3 – 7pm
Thursday: December 31, 2026
American Czech-Slovak Club
922 Valley Street, Dayton OH
Members: $25
Non-Members: $26
Includes: Beer * Wine * Soft Drinks * Snacks
Reservations Required by Mon. Dec. 28th:
Call: 937-222-9771 Leave Message
Email: reservations1@accdayton.com
www.accdayton.com
American Czechoslovakian Club
02:00 PM - 11:59 PM on Thu, 31 Dec 2026
Artist Group Info
brennan1716@sbcglobal.net
American Czechoslovakian Club
922 Valley StDayton, Ohio 45404
937-287-4275
bestdressedgeese@yahoo.com