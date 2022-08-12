© 2026 WYSO
Our Community. Our Nation. Our World.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Bluegrass at Fibonacci Brewing

Bluegrass at Fibonacci Brewing

Enjoy an evening of lively bluegrass music with Vernon McIntyre’s Appalachian Grass; lightning fast instrumentals, close harmonies, and entertaining novelty songs. Fibonacci Brewing Company (1445 Compton Rd, Cincinnati, OH 45231) is a nano brewery in Mt. Healthy serving a wide variety of craft beers. Food Truck eats available on site during the show. Fibonacci's beautiful Beer Garden is the perfect concert venue! If you like beer, Fibonacci’s is the place to be! Showtime 7pm; admission free.
PRICE free admission

Fibonacci Brewing
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 22 Aug 2026

Artist Group Info

Vernon McIntyre's Appalachian Grass
fotmc@iglou.com
www.fotmc.com
Fibonacci Brewing
1445 Compton Rd
Cincinnati, Ohio 45231
513-832-1422
events@fibbrew.com
http://fibbrew.com/