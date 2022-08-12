Bluegrass at Fibonacci Brewing
Bluegrass at Fibonacci Brewing
Enjoy an evening of lively bluegrass music with Vernon McIntyre’s Appalachian Grass; lightning fast instrumentals, close harmonies, and entertaining novelty songs. Fibonacci Brewing Company (1445 Compton Rd, Cincinnati, OH 45231) is a nano brewery in Mt. Healthy serving a wide variety of craft beers. Food Truck eats available on site during the show. Fibonacci's beautiful Beer Garden is the perfect concert venue! If you like beer, Fibonacci’s is the place to be! Showtime 7pm; admission free.
PRICE free admission
Fibonacci Brewing
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 22 Aug 2026
Artist Group Info
Vernon McIntyre's Appalachian Grass
fotmc@iglou.com
Fibonacci Brewing
1445 Compton RdCincinnati, Ohio 45231
513-832-1422
events@fibbrew.com