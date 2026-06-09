Photos: Nightbeast says farewell at the seventh annual For Dayton By Dayton festival

June 6 marked the seventh installment of For Dayton By Dayton. The free festival is organized by organized local hip-hop artist K. Carter and takes place at Levitt Pavilion Dayton.

This year's festival also marked the final show for Dayton band Nightbeast after 15 years of performing together. The lineup also featured performances from DJ Cuest, J-Tolb, Empire Pool, Blanch Robinson, Better Anyway Tyrant, Cooley the Curator and K. Carter.

WYSO was a proud media sponsor of For Dayton By Dayton, and music photographer Ruthie Herman was there to capture the day.

