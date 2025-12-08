© 2025 WYSO
Photos: Dana, Swisher and Elite Terrorism Modulus rock on the experimental side at The Outside Presents

WYSO | By Ruthie Herman,
Juliet Fromholt
Published December 8, 2025 at 7:30 PM EST
Dana performs at The Outside Presents.
1 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-76.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Members of Swisher introduce themselves as the evening kicks off with a casual interview.
2 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-5.jpg
Members of Swisher introduce themselves as the evening kicks off with a casual interview.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
3 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-12.jpg
Swisher performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
4 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-11.jpg
Swisher performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Evan Miller interviews Swisher at The Outside Presents.
5 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-7.jpg
Evan Miller interviews Swisher at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
6 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-14.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
7 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-73.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
8 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-4.jpg
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
9 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-15.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
10 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-16.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
11 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-17.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
12 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-19.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
13 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-26.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
14 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-28.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
15 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-29.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Swisher performs at The Outside Presents.
16 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-18.jpg
Swisher performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
17 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-30.jpg
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Merch table at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
18 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-31.jpg
Merch table at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents.
19 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-33.jpg
Attendees at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
20 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-32.jpg
Attendees at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents.
21 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-34.jpg
Attendees at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
22 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-39.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents.
23 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-35.jpg
Attendees at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
24 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-40.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
25 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-41.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
26 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-44.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
27 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-43.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
28 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-45.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
29 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-42.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents.
30 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-48.jpg
Elite Terroism Modulus performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Billy Gruber (SOS Lightshow) crafts live visuals at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
31 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-53.jpg
Billy Gruber (SOS Lightshow) crafts live visuals at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Brady Anderson (Yesteronics Lightcraft) crafts live visuals with SOS Lightshow at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
32 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-50.jpg
Brady Anderson (Yesteronics Lightcraft) crafts live visuals with SOS Lightshow at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents.
33 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-55.jpg
Attendees at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
34 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-59.jpg
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Evan Miller introduces Dana at The Outside Presents.
35 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-57.jpg
Evan Miller introduces Dana at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
36 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-60.jpg
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at The Outside Presents.
37 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-56.jpg
Attendees at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
38 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-61.jpg
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
39 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-64.jpg
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
40 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-65.jpg
Dana performs at The Outside Presents on Saturday, December 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees during Dana's set at The Outside Presents.
41 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-66.jpg
Attendees during Dana's set at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
42 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-69.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
43 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-74.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
44 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-78.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
45 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-79.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
46 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-80.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
47 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-87.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO
Dana performs at The Outside Presents.
48 of 48  — OutsidePresents_DEC_2025-90.jpg
Dana performs at The Outside Presents.
Ruthie Herman/WYSO

On December 6, 2025 the third season of The Outside Presents concert series continued at the Foundry Theater at Antioch College.

This installment highlighted rock and roll's connected to experimental music, often acting as a gateway for audiences and musicians alike. Performances included Cleveland-based Krautrocker Swisher, Dayton's jam noise outfit Elite Terrorism Modulus and Columbus based avant garage band Dana. SOS Lightshow, joined by Yesteronics Lightcraft, provided visuals.

WYSO music photographer Ruthie Herman captured the evening.

The Outside Presents is a free experimental music series is curated by host of The Outside and WYSO assistant music director Evan Miller. For information on upcoming performances, check this page.
Arts & Culture Music
Ruthie Herman
Juliet Fromholt
Juliet Fromholt is proud to be music director at 91.3FM WYSO. Juliet began volunteering at WYSO while working at WWSU, the student station at her alma mater, Wright State University. After joining WYSO's staff in 2009, Juliet developed WYSO’s digital and social media strategy until moving into the music director role in 2021. An avid music fan and former record store employee, Juliet continues to host her two music shows, Alpha Rhythms and Kaleidoscope, which features studio performances from local musicians every week. She also co-hosts Attack of the Final Girls, a horror film review podcast.
