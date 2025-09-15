Photos: Dayton Music Fest 2025 continues celebrating local on the second night of the event
1 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-88.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
2 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-7.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
3 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-2.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
4 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-6.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
5 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-3.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
6 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-10.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
7 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-18.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
8 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-17.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
9 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-19.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
10 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-11.jpg
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
11 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-14.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
12 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-24.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
13 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-22.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
14 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-25.jpg
Good Soup fans at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
15 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-27.jpg
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
16 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-21.jpg
Good Soup fans at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
17 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-34.jpg
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
18 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-35.jpg
Attendees at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
19 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-33.jpg
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
20 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-37.jpg
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
21 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-36.jpg
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
22 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-38.jpg
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
23 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-41.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
24 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-43.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
25 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-47.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
26 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-45.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
27 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-46.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
28 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-51.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
29 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-50.jpg
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
30 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-52.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
31 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-53.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
32 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-57.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
33 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-63.jpg
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
34 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-56.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
35 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-59.jpg
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
36 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-65.jpg
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
37 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-69.jpg
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
38 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-70.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
39 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-73.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
40 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-74.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
41 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-75.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
42 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-76.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
43 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-78.jpg
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
44 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-82.jpg
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
45 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-81.jpg
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
46 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-84.jpg
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
47 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-86.jpg
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
48 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-87.jpg
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
49 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-89.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
50 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-91.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
51 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-90.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
52 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-96.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
53 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-92.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
54 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-98.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
55 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-94.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
56 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-100.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
57 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-103.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
58 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-105.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
59 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-109.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
60 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-107.jpg
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
61 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-110.jpg
Leviathan Cycle performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
62 of 62 — Dayton_Music_Fest2025_2-112.jpg
Leviathan Cycle performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
After a successful Friday night kickoff, the 2025 edition of Dayton Music Fest continued on Saturday, September 6 at Yellow Cab Tavern, Blind Bob's, The Trolley Stop and Oregon Express.
Night two of the festival included performances from Kellen Williams, Good Soup, Tyebee and the Buzz, Heisey Glass Co., Kittinger, Rob Niro, Landfilth, Montana & Tyrant, Neonsense, Empire Pool, Sheller and Leviathan Cycle.
WYSO and Novaphonic music photographer Ruthie Herman was there to capture the evening.