Photos: Dayton Music Fest 2025 continues celebrating local on the second night of the event

WYSO | By Ruthie Herman,
Juliet Fromholt
Published September 15, 2025 at 4:59 PM EDT
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kellen Williams Trio performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup fans at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Good Soup fans at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Attendees at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Tybee and the Buzz performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Kittinger performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
The Heisey Glass Company performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Rob Niro performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Empire Pool performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Montana and Tyrant performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Sheller performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Leviathan Cycle performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO
Leviathan Cycle performs at Dayton Music Fest on Saturday, September 6, 2025.
Ruthie Herman/WYSO

After a successful Friday night kickoff, the 2025 edition of Dayton Music Fest continued on Saturday, September 6 at Yellow Cab Tavern, Blind Bob's, The Trolley Stop and Oregon Express.

Night two of the festival included performances from Kellen Williams, Good Soup, Tyebee and the Buzz, Heisey Glass Co., Kittinger, Rob Niro, Landfilth, Montana & Tyrant, Neonsense, Empire Pool, Sheller and Leviathan Cycle.

WYSO and Novaphonic music photographer Ruthie Herman was there to capture the evening.
Tags
Arts & Culture Music
Ruthie Herman
See stories by Ruthie Herman
Juliet Fromholt
Juliet Fromholt is proud to be music director at 91.3FM WYSO. Juliet began volunteering at WYSO while working at WWSU, the student station at her alma mater, Wright State University. After joining WYSO's staff in 2009, Juliet developed WYSO’s digital and social media strategy until moving into the music director role in 2021. An avid music fan and former record store employee, Juliet continues to host her two music shows, Alpha Rhythms and Kaleidoscope, which features studio performances from local musicians every week. She also co-hosts Attack of the Final Girls, a horror film review podcast.
See stories by Juliet Fromholt